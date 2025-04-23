Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН. Ректор начал покупать государственные облигации в 2023 году.
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Ректор Иван Грищенко покупает ценные бумаги
За два года Грищенко потратил почти 8 миллионов гривен на покупку ценных бумаг.
В прошлом году он покупал государственные облигации каждый месяц, тратя на это сотни тысяч гривен.
Данные из декларации Ивана Грищенко / скриншот
За прошлый год ректор задекларировал 277 тысяч гривен пенсии, более 400 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 1,4 миллиона гривен зарплаты как ректор, 1,6 миллиона гривен гонораров, в том числе и в Китае, Польше и Украине. А также почти 1 миллион гривен дохода от продажи ОВГЗ.
Напомним, что ректор Украинского института развития фондового рынка Дмитрий Леонов оказался долларовым миллионером, хотя его официальная зарплата составляла в прошлом году лишь 380 гривен в месяц.
- Ранее мы рассказывали о том, что ректор НУ "Львовская политехника" Наталья Шаховская получила почти 2,2 миллиона гривен стипендии в Британской академии за 2024 год. В этом вузе также могут пересмотреть суммы премий преподавателям.