Директорка УЦОЯО заявила про інформаційну атаку: що кажуть у МОН та Раді

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила про інформаційну атаку. Тиск спрямований не лише проти неї особисто, а й проти репутації установи, яку вона очолює.

Про це вона повідомила у фейсбуці. І додала, що мовиться про поширення у мережі аудіофрагмента з нібито її образливими висловлюваннями щодо потенційної учасниці НМТ.

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Що каже Вакуленко?

Очільниця Центру заявила, що цей запис є грубо змонтованим і не відображає реального змісту розмови з нібито представником потенційної учасниці тестування. І додає, що не вживала образливих слів до учасників тестування. Також каже, що тиск міг статися через відмову у реєстрації потенційної учасниці НМТ. Таке відповідне рішення ухвалила апеляційна комісія УЦОЯО після розгляду поданих документів.

Вакуленко також заявила, що під час спілкування з особою, яка представилася представником заявниці, зазнала тиску, принижень і погроз. Співрозмовник погрожував руйнуванням її репутації та звільненням.

Очільниця Центру також каже, що посадові особи УЦОЯО не можуть ухвалювати індивідуальних рішень поза встановленою процедурою або створювати "альтернативні" підходи для окремих заявників.

Вакуленко при цьому повідомила, що захищатиме свою честь, гідність і ділову репутацію у суді та звертатиметься до поліції через поширення аудіофрагмента, який є сфабрикованим.

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Що кажуть у МОН України?

Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова висловила підтримку Тетяні Вакуленко після її заяви. Вона каже, що не можна виправдати спроби досягати потрібного рішення через тиск, погрози, маніпуляції чи використання зв'язків.

Посадовиця наголосила, що особливо небезпечними є ситуації, коли тиск чиниться на людей та інституції, які відмовляються робити винятки. І акцентувала на важливості належної реакції правоохоронних органів на такі випадки.

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Що кажуть в Освітньому комітеті?

Очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак заявив, що також отримував звернення високопосадовців щодо ситуації навколо реєстрації потенційної учасниці НМТ. Про це він написав у телеграмі. І додав, що має листування та інші матеріали, які готовий надати для захисту Тетяни Вакуленко, репутації УЦОЯО та системи НМТ.

Бабак також додав, що доказів на підтвердження озвучених звинувачень немає. І запевнив, що готовий виступити в суді на захист Вакуленко.