Не "тиква": як назвати цей овоч українською

Часто у розмовній мові можна почути чимало суржикових слів. Зокрема й на позначення овочів.

Наприклад, "тиква". Тож 24 Канал підкаже, як назвати цей овоч українською мовою.

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Як буде "тиква" українською?

Гарбуз (рідко – кабак) – родова назва рослин з родини гарбузових. Саме так в Україні називають цю однорічну трав'янисту рослину з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. Вирощують її на городах і баштанах. Тож не варто казати на неї "тиква".

До слова, в умовах України вирощують три види гарбуза: звичайний, великоплідний (або волоський) та мускатний.

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Зауважимо, що слово "гарбуз" запозичене з тюркських мов. Туди воно потрапило з перської, у якій буквально означало "віслючий огірок", пише "Вікіпедія".

Є також назва "кабак", Вона також походить з тюркських мов. Що цікаво, від неї походить і назва "кабачок".

Цікаво! 24 Канал також розповідав, хто такі "родичі гарбузові".

Чи є в нашій мові слово "тиква"?

Що цікаво, слово "тиква" в українській мові все ж є. Воно означає іншу рослину з тієї родини – лагенарію.

Таракуца, ханька, горгопка – такі назви ще можна почути на позначення маленьких декоративних гарбузиків.

А кашник та подібні слова – це про особливий сорт, що легко розварюється та дуже солодкий на смак.



"Тиква" українською мовою / Колаж "Давай займемось текстом"