Українські воїни читають навіть в окопах: неймовірне фото

Українські воїни не перестають дивувати як своїх земляків, так і весь світ. Зокрема тим, що продовжують накопичувати знання навіть на фронті.

Наші Герої не лише захищають дипломи, будучи на передовій. Вони також читають книги в окопах.

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Український воїн читає книгу в окопі

Так, мережу захопило фото, на якому український військовослужбовець в окопі читає книгу історика Тімоті Снайдера. Назва видання – "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка".

Таким чином наші Герої вкотре доводять, що "Ті, хто читають книжки, завжди перемагають тих, хто дивиться телевізор".

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Що це за книга

"Шлях до несвободи" – одна із найважливіших для українського читача книг Тімоті Снайдера. Вона розкриває правду про історію, свідками й учасниками якої ми є. Ця книга про події, політичні фігури та глобальні ідеї.

У цьому виданні історик також аналізує трансформації в Росії, Україні, Європі та США від 2011 до 2016 року. Зокрема, пише про протести у Москві, Революцію Гідності в Україні, анексія Криму та вторгнення Росії на Донбас.

Не оминає увагою і кризу біженців, Брекзит і перемогу Трампа на президентських виборах у США.