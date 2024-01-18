Українці часто можуть вживати російські слова. Зокрема, якщо не знають, як сказати рідною мовою.

Натомість не варто засмічувати українську мову російськими словами. Тим паче вона містить чимало красивих слів і синонімів до них.

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Як українською сказати "томный взгляд"

Так, одне із таких слів, переклад на солов'їну якого не пригадує більшість українців, назвав відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко. Він також в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав його правильний відповідник.

Мовиться про слово "томный". Зокрема, мовознавець запитав у краян, чи знають вони, як сказати українською "томный". Наприклад, "томный взгляд".

Українською правильно сказати "млосний погляд",

– уточнив вчитель.



Як українською сказати "томный взгляд" / скриншот відео

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