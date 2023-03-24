Міжнародний рейтинг UniRank назвав 15 найпопулярніших університетів України. "Золото" отримав Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

До слова, Київська політехніка вже не вперше виборює перше місце у рейтингу ЗВО. Саме цей виш вважають зразком підготовки кваліфікованих фахівців не один рік.

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Назвали 15 найпопулярніших університетів України

"Срібло" дісталось Київському національному університету імені Тараса Шевченка, "бронза" – Харківському національному університету імені Каразіна. Далі розташувались:

Львівський національний університет імені Івана Франка. Національний університет "Києво-Могилянська академія". Національний університет Львівська політехніка". Сумський державний університет. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Харківський національний університет радіоелектроніки. Прикарпатський національний університет. Український католицький університет. Національний авіаційний університет. Вінницький національний технічний університет. Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Західноукраїнський національний університет.

Що таке UniRank University Ranking Це міжнародний неакадемічний рейтинг. Він досліджує якість представлення та популярність університетів світу. При складанні рейтингу враховують оцінку ранжування домену сайту пошуковими системами, рівень відвідуваності, кількість та якість активних посилань і доменів-джерел посилань, кількість унікальних відвідувачів і переглядів сторінок сайту закладу вищої освіти.

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