Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року

Оприлюднили щорічний рейтинг українських вишів за показниками даних наукометричної бази Scopus. Які ЗВО є лідерами, читайте у матеріалі.

Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. Рейтинг склали у квітні 2023 року.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Рейтинг університетів України 2023 року

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

За цими показниками у вищезгаданому рейтингу лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка. "Срібло" здобув Харківський національний університет імені Каразіна. "Бронзу" – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Харківський національний університет імені Каразіна; (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка; (-1) Одеський національний університет імені Мечникова; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Сумський державний університет; Національний університет "Львівська політехніка"; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; (+1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; (-1) Донецький національний медичний університет; Дніпровський державний медичний університет; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; (+2) Національний медичний університет імені Богомольця; (-1) Український державний хіміко-технологічний університет; (+2) Харківський національний медичний університет; (-2) Ужгородський національний університет; (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика; (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Національний університет біоресурсів і природокористування України; (+1) Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Харківський національний університет радіоелектроніки; (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Донецький національний університет імені Василя Стуса; (-2) Національний університет "Києво-Могилянська академія"; (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет; (-2) Таврійський національний університет імені Вернадського; (-2) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"; (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; (-3) Криворізький державний педагогічний університет; (+6) Національний лісотехнічний університет України; (-2) Криворізький національний університет; Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського; (-2) Вінницький національний технічний університет; (-4) Донецький національний технічний університет; (+5) Національний авіаційний університет; (-2) Український державний університет науки і технологій; Одеський національний політехнічний університет; (+6) Національний університет водного господарства та природокористування; (+13) Західноукраїнський національний університет; (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; (-2) Буковинський державний медичний університет; (-1) Національний фармацевтичний університет; (-1) Національний університет харчових технологій; (-9) Одеська національна академія харчових технологій; Вінницький національний медичний університет імені Пирогова; (+12) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"; (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом; (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури; (+1) Сумський національний аграрний університет; (+15) Національний університет цивільного захисту України; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; (-4) Донбаська державна машинобудівна академія; (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; (-9) Приазовський державний технічний університет; (-8) Івано-Франківський національний медичний університет; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького; (-11) Київський національний університет технологій та дизайну; (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; (+2) Запорізький національний університет; (+10) Одеський національний медичний університет; (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; (new) Державний біотехнологічний університет; (+11) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова; (+6) Український державний університет залізничного транспорту; (-3) Чернігівський національний технологічний університет; (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили; (+21) Херсонський державний університет; (-4) Київська школа економіки; (+4) Державний університет інфраструктури та технологій; (-3) Національний університет "Запорізька політехніка"; (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет; (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського; (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; (-9) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського; (+6) Одеський державний екологічний університет; (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; (-26) Хмельницький національний університет; (+4) Київський національний торговельно-економічний університет; (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; (-14) Державний університет "Житомирська політехніка"; (-6) Черкаський державний технологічний університет; (+1) Українська медична стоматологічна академія; (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний транспортний університет; (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України; (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди; (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури; (+4) Львівський торговельно-економічний університет; (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; (-3) Луганський державний медичний університет; (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет; (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; (+8) Миколаївський національний аграрний університет; (+55) Маріупольский державний університет; (+13) Державний університет телекомунікацій; (-3) Херсонська державна морська академія; (+16) Білоцерківський національний аграрний університет; (-4) Луцький національний технічний університет; (+16) Поліський національний університет; (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури; (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; (-4) Херсонський національний технічний університет; (+16) Полтавська державна аграрна академія; Бердянський державний педагогічний університет; (+5) Херсонський державний аграрний університет; (-5) Одеський національний економічний університет; (+6) Львівський національний аграрний університет; (+7) Вінницький національний аграрний університет; (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка; (+10) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка; (new) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка; (-4) Міжнародний гуманітарний університет; (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка; (-12) Одеський національний морський університет; (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; (-11) Українська академія друкарства; (-7) Університет банківської справи; (+4) Національний педагогічний університет імені Драгоманова; (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет; (-4) Одеська національна академія зв'язку імені Попова; Університет державної фіскальної служби України; (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківська державна академія фізичної культури; (new) Європейський університет; (+4) Університет митної справи та фінансів; (-4) Дніпровський державний технічний університет; (new) Військова академія (м. Одеса); (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова; (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ; (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі; (+2) Донбаський державний педагогічний університет; (+10) Українська інженерно-педагогічна академія; (+1) Рівненський державний гуманітарний університет; (+2) Уманський національний університет садівництва; (-11) Університет імені Альфреда Нобеля; (+7) Національна академія Національної гвардії України; (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; (+6) Подільський державний університет; (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; (-1) Національний університет «Острозька академія»; (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; (-3) Державний університет економіки і технологій; (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; (+6) Київський національний університет культури і мистецтв; (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України; (-1) Університет економіки та права «Крок»; (-1) Національний університет «Одеська морська академія»; (+1) Національна академія внутрішніх справ; (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі; (+26) Київський медичний університет; (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія; (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; Український католицький університет; Національна академія Служби безпеки України; (+3) Національний університет «Одеська юридична академія»; (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ; (-2) Буковинський університет; (+2) Одеський державний аграрний університет; (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет; (+6) Львівський університет бізнесу та права; (-3) Мукачівський державний університет; (+9) Міжнародний європейський Університет; (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Академія праці, соціальних відносин і туризму; (-2) Київський міжнародний університет; (-1) Харківський технологічний університет "ШАГ"; (new) Вінницька академія безперервної освіти; (-12) Львівський медичний інститут; (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості; (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради; (new) Університет Короля Данила; (-1) Міжнародний університет фінансів; (-7) Київський національний лінгвістичний університет; (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ; (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут; (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Харківський міжнародний медичний університет; (new) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"; (new) Українська військово-медична академія; (-5) Львівський інститут економіки і туризму; (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу; (-8) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"; (new) Харківська державна академія культури; (-8) Київський славістичний університет; (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту; (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту; (new) Дніпровський гуманітарний університет; (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка; (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; (-8) Київський університет культури; (new) Національна музична академія України імені Чайковського.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Що таке Scopus Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Дані Scopus використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.

Читайте Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

Вступна кампанія – 2023: коротко