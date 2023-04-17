Скільки коштує навчання у найкращих вишах України

Учасниками цьогорічного тестування вже стали майже 100 тисяч випускників. Бали, отримані під час НМТ, також дадуть відповідь на питання вступника щодо того, на яку форму навчання його зарахують у виш.

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