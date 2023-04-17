Участниками тестирования этого года уже стали почти 100 тысяч выпускников. Баллы, полученные во время НМТ, также ответят на вопрос поступающего относительно того, на какую форму обучения его зачислят в вуз.
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Сколько стоит учеба в лучших вузах Украины
Сколько стоит учеба на контрактной форме в лучших университетах Украины по самым популярным специальностям, рассказываем ниже.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Филология – стоимость обучения варьируется в зависимости от выбранного языка. За изучение украинского придется заплатить меньше, ведь эта специальность не охватывает перевод. Стоимость обучения на эту специальность стартует от 38 тысяч и заканчивается 49600 гривнами за один год обучения.
- Психология – 38 тысяч гривен в год.
- Менеджмент – 42 тысяч гривен в год.
- Право – 56 800 гривен за год обучения.
- Компьютерные науки – 38 тысяч гривен в год.
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Филология – КПИ предлагает изучение трех языков на дневной форме: английский, немецкий и французский. За английский поступающий будет платить 43 800 гривен в год, за немецкий и французский – 40 500.
- Психология стоит 29200 гривен в год.
- Менеджмент – 34 900 (дневная форма) или 20 200 (заочная форма).
- Право – 39 500 (дневная форма) или 26 200 (заочная форма).
- Компьютерные науки – 35 000 (дневная форма) и 25 000 (заочная форма).
Харьковский национальный университет имени Василия Каразина
- Филология – в вузе достаточно широкий выбор языков для изучения. Если абитуриент выбирает украинский язык и литературу, то будет платить 20 740 гривен. Далее цена растет до 25550 гривен в год.
- Психология будет стоить 25550 гривен в год.
- Менеджмент – 25550 (дневная форма) или 8950 (заочная форма).
- Право – 25 550 (дневная форма) или 11 870 (заочная форма).
- Компьютерные науки – 25 550 (дневная форма) и 8 950 (заочная форма).
Национальный университет Львовская политехника
- Филология – 36 000 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма).
- Психология – 30060 (дневная форма) или 18000 (заочная форма).
- Менеджмент – 27000 (дневная форма) или 16400 (заочная форма).
- Право – 32 000 (дневная форма) или 19 200 (заочная форма).
- Компьютерные науки – 40 000 – 44 000 (дневная форма) и 19 800 (заочная форма).
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Сумский государственный университет
- Филология – 15 650 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма).
- Психология – 11935 (дневная форма) или 5500 (заочная форма).
- Менеджмент – 11935-13075 (дневная форма) или 5060 (заочная форма).
- Право – 14 400 (дневная форма) или 8 800 (заочная форма).
- Компьютерные науки – 13 440 (дневная форма) и 4 620 (заочная форма).