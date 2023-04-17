Участниками тестирования этого года уже стали почти 100 тысяч выпускников. Баллы, полученные во время НМТ, также ответят на вопрос поступающего относительно того, на какую форму обучения его зачислят в вуз.

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Сколько стоит учеба в лучших вузах Украины