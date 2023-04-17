Учасниками цьогорічного тестування вже стали майже 100 тисяч випускників. Бали, отримані під час НМТ, також дадуть відповідь на питання вступника щодо того, на яку форму навчання його зарахують у виш.
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Скільки коштує навчання у найкращих вишах України
Скільки коштує навчання на контрактній формі у найкращих університетах України на найпопулярніших спеціальностях, розповідаємо нижче.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Філологія – вартість навчання варіюється залежно від обраної мови. За вивчення української доведеться заплатити менше, адже ця спеціальність не охоплює перекладу. Вартість навчання на цю спеціальність стартує від 38 тисяч та закінчується 49 600 гривнями за один рік навчання.
- Психологія – 38 тисяч гривень за рік.
- Менеджмент – 42 тисячі гривень на рік.
- Право – 56 800 гривень за рік навчання.
- Комп'ютерні науки – 38 тисяч гривень на рік.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
- Філологія – КПІ пропонує вивчення трьох мов на денній формі: англійську, німецьку та французьку. За англійську вступник платитиме 43 800 гривень на рік, за німецьку та французьку – 40 500.
- Психологія коштує 29 200 гривень на рік.
- Менеджмент – 34 900 (денна форма) або 20 200 (заочна форма).
- Право – 39 500 (денна форма) або 26 200 (заочна форма).
- Комп'ютерні науки – 35 000 (денна форма) та 25 000 (заочна форма).
Харківський національний університет імені Василя Каразіна
- Філологія – у виші досить широкий вибір мов для вивчення. Якщо абітурієнт обирає українську мову та літературу, платитиме 20 740 гривень. Далі ціна зростає до 25 550 гривень за рік.
- Психологія вартуватиме 25 550 гривень на рік.
- Менеджмент – 25 550 (денна форма) або 8 950 (заочна форма).
- Право – 25 550 (денна форма) або 11 870 (заочна форма).
- Комп'ютерні науки – 25 550 (денна форма) та 8 950 (заочна форма).
Національний університет "Львівська політехніка"
- Філологія – 36 000 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).
- Психологія – 30 060 (денна форма) або 18 000 (заочна форма).
- Менеджмент – 27 000 (денна форма) або 16 400 (заочна форма).
- Право – 32 000 (денна форма) або 19 200 (заочна форма).
- Комп'ютерні науки – 40 000 – 44 000 (денна форма) та 19 800 (заочна форма).
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Сумський державний університет
- Філологія – 15 650 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).
- Психологія – 11 935 (денна форма) або 5 500 (заочна форма).
- Менеджмент – 11 935-13 075 (денна форма) або 5 060 (заочна форма).
- Право – 14 400 (денна форма) або 8 800 (заочна форма).
- Комп'ютерні науки – 13 440 (денна форма) та 4 620 (заочна форма).