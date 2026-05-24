Не "тополь": як правильно назвати дерево та пух, який надокучає багатьом

На початку літа, коли вулиці засипає білим пухом, суперечки про тополі виникають не лише через алергію, а й через мову. Часто можна почути слово "тополь", хоча українською по-іншому. Хоча здавалося б, різниця невелика.

У чому помилка в слові "тополя", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чому не варто казати "тополь" українською?

У мові важливо називати речі своїми іменами та уникати суржику чи кальок. Зокрема у назвах рослин, тим паче якщо вони – символи Батьківщини.

Часто можна почути кальку у назві відомого дерева "тополь", але українською правильно казати – тополя. А інший розмовний варіант слова – тополина.

Це слово жіночого роду, так його подають словники, і саме тому правильно казати: висока тополя, зелена тополя, стара тополя, а у множині – тополі.

Форма "тополь" з’явилася під впливом російської мови, де слово має чоловічий рід. В українській така форма не є літературною нормою.

Саме слово має праслов'янське походження: topolь, topol’a – тополя. Хоч вихідне слово чи асоціація не зовсім зрозумілі.

Тому у багатьох слов'янських мовах слово має схоже звучання: російською – тополь, білоруською – топаль, таполя, польською – topola, чеською – topol, болгарською – топо́ла, македонською – топола.

Карл Ліней дав латинську назву тополі – Populus. І це не випадково. Давні греки помічали, що тополя має особливий вплив на людину: її присутність заспокоює, додає сили й навіть покращує настрій. Тому тополями обсаджували місця народних зборів, де збиралося багато людей, а також садили їх біля житла.

Саме звідси походить назва Рopulus – "народна". Тополя була деревом громади, символом спільності й добробуту.

Цікаво! Тополя – дерево з родини вербових. А в українській мові є слово верба та діалектизми – іва, ивина та ївка.

А як правильно назвати пух?

Навесні ми бачимо білий пух, що літає в повітрі. Це тополиний пух – насіння тополі, яке має легкі волокна, щоб розноситися вітром. Пух з’являється наприкінці травня – на початку червня, коли тополя дозріває.

Хоч про нього багато говорять у сезон, але і тут припускаються помилки, кажучи: топольний пух чи пух тополя. Хоча правильно саме – тополиний пух.

До речі, тополиний пух сам по собі не викликає алергії. Проблема в тому, що він легко переносить пилок інших рослин, пил і дрібні частинки, які подразнюють слизову. Саме тому в період цвітіння багато людей скаржаться на нежить або сльозотечу.

А тополь в Україні так багато через масове озеленення міст після Другої світової війни. Ці дерева швидко ростуть, дають багато тіні та добре очищують повітря. Особливо популярними стали пірамідальні тополі, які висаджували вздовж доріг і в парках.

Розрізняють 60 видів тополь, у флорі України три види: тополя біла, осокір, осика.

Тополя – один з українських народних символів. Оспівана в художніх творах, народних казках та бувальщинах. У народних піснях є символом дівчини, часто дівчини-сироти.

Зокрема у творах Тараса Шевченка, згадайте лише поему "Тополя".

"По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

Стан високий, лист широкий

Марне зеленіє.

Кругом поле, як те море

Широке, синіє."

Отже, українською ми кажемо "тополя" і "тополиний пух". Це не дрібниця, а частина нашої мовної ідентичності. Говоріть українською!