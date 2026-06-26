Не "тормози": не кажіть це слово ні в прямому, ні в переносному значенні

Чи помічали ви, що деякі слова ми вимовляємо автоматично, навіть коли існує гарний український відповідник? Саме так сталося зі словом "тормозити".

Як правильно назвати українською процес призупинення автівки, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Тормозити чи гальмувати – як правильно українською?

У нашому мовленні ще чимало суржику та росіянізмів, над якими ми не замислюємося, бо не приділяємо уваги їх походженню.

Деякі з них настільки звичні, що здаються питомо українськими, хоча насправді маємо кращі українські відповідники.

Усі водії та й учасники дорожнього руху часто чули і навіть використовували слово "тормозити".

Але наша мова має своє літературне слово – гальмувати, та чимало інших, які стосуються української автомобільної лексики.

Слово "гальмо" прийшло в українську мову через польське hamulec і споріднене з німецьким hemmen – "стримувати", "затримувати". Від нього утворилося дієслово "гальмувати", тобто зменшувати швидкість руху або зупиняти його.

Водій різко загальмував перед пішохідним переходом.

Автомобіль почав гальмувати на слизькій дорозі.

Потрібно вчасно гальмувати перед поворотом.

Саме це слово подають українські словники, зокрема "Горох", а також використовують у Правилах дорожнього руху, технічній документації, підручниках і навчальній літературі.

Натомість слова "тормоз" і "тормозити" походить від російського "тормозить" і є небажаним у літературній українській мові.

Цікаво, що українське слово "гальмувати" має значно ширше значення, ніж просто рух транспорту. Його можна використати й щодо інших подій та речей: фінансів, людей, реформ тощо.

Брак коштів гальмує розвиток проєкту.

Страх часто гальмує людину перед важливими рішеннями.

Бюрократія гальмує реформи.

Тобто у переносному значенні воно означає – стримувати, уповільнювати або перешкоджати розвитку чогось.

Цікаво! Багатьом відомий вислів "не тормози!", у значенні "думай чи дій швидше". Але і його можна перекласти дослівно – "не гальмуй!".

До речі, від слова "гальмо" утворилося чимало інших нормативних слів: гальмівний шлях, гальмівна система, гальмівна рідина, ручне гальмо. Саме їх використовують механіки, інструктори автошкіл і виробники автомобілів.

Тож коли йдеться про автомобіль, велосипед, потяг чи навіть розвиток подій, українською варто казати: гальмувати, загальмувати, пригальмувати.

А слово "тормозити" краще залишити за межами літературної норми. Говоріть українською!