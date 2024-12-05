Чи треба буде складати НМТ для вступу на творчі спеціальності

У 2025 році для вступу у виші України абітурієнти мають подати результати національного мультитесту. Навіть ті, хто планує вступати на творчі спеціальності.

Про це вказано у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", зазначає 24 Канал.

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Чи треба складати НМТ для вступу на творчі спеціальності

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на спеціальності, що передбачають перевірку творчих або фізичних здібностей вступника, здійснюватимуть за результатами двох іспитів – творчого конкурсу та НМТ.

А під час розрахунку конкурсного бала до балів за творчий конкурс застосовуватимуть ваговий коефіцієнт, який для творчих спеціальностей значно вищий, ніж вагові коефіцієнти за усі предмети НМТ. Він становить 0,6.

Для спеціальності "Фізична культура і спорт" ваговий коефіцієнт творчого конкурсу становить 0,25.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році