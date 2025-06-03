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Освіта Освіта в Україні "Серце розривається…": тіктоком шириться зворушливий тренд із випускницями та їхніми татами
3 червня, 16:48
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"Серце розривається…": тіктоком шириться зворушливий тренд із випускницями та їхніми татами

Марія Волошин
Основні тези
  • Випускниці в Україні запустили зворушливий тренд у TikTok.
  • На відео вони показують свої плаття та спілкування з татами.
  • Тренд викликав сильні емоції та поширився і на маленьких дівчаток та наречених. 

У школах України тривають випускні вечори. Одинадцятикласники та одинадцятикласниці прощаються зі шкільним етапом життя.

Це трепетний момент і для школярів, і для їхніх батьків та вчителів. Випускниці при цьому запустили у тіктоці дуже зворушливий і водночас сумний тренд, зазначає 24 Канал.

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Випускниці запустили дуже зворушливий тренд 

На відео зображені, зокрема, дівчата випускниці, які обирають випускні плаття та хизуються своїм виглядом перед татами. Або ж танцюють з ними на випускному. 

Відео супроводжують слова з мультфільму: "Татку, татку! Диви, яка в мене сукня – наче в принцеси". У відповідь лунає: "Моє сонечко, ну звісно! Цю сукню пошила найкраща швачка…".

@ggosshovska

♬ оригінальний звук - ♱

Хтось з випускниць зізнається, що такі слова і таку підтримку хотіли б почути від своїх татів.

@its.leriot цей звук мене розніс вщент!) #рекомендації #fyyp ♬ оригінальний звук - ♱

Тренд підхопили й інші дівчата, навіть маленькі, які колись стануть випускницями. А поки одягають найкрасивіші сукні, як у принцес, на своє  перше причастя та біжать показати своїм татам.

@tetyana.kulchytska #випускний #prom #promdress #tik_tok #familytime ♬ оригінальний звук - ♱

Однак частина з цих відео, як влучно зазначають у коментарях глядачі, просто "розриває серце", адже діти біжать до меморіальних стел, на яких зображені фото їхніх загиблих на війні батьків.

@t.k2119

— Бачиш, татку… яка в мене сукня?.. — Бачу, доню. Гарна. І ти — найкраща. Вона прийшла до тебе. На своє перше свято. Без твоєї руки — але з тобою в серці. Герої живуть у своїх дітях.

♬ оригінальний звук - ♱

Цей тренд із сукнями та зворушливими словами розмови між донькою і татом поширився навіть на наречених.

@kvitychaa ??? #весілля #наречена #татоідонька ♬ оригінальний звук - ♱
@aa.sssssm тато️‍?#рек #рекомендации #весілля #рекомендації #топ #українапонадусе #весілляукраїна ##реки #украина ♬ оригінальний звук - ♱

У коментарях до відео українці пишуть:

  • Цей тренд розбиває моє серце.

  • Хочу обійняти кожну дівчину, яку цей тренд болить.

  • Мрія, яка ніколи не здійсниться.

  • Як тато дивиться…

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