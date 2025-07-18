Цікаві українські слова, про які ви могли не знати: збагатіть ними свій словничок
- Стаття розповідає про цікаві українські слова, які можуть бути незнайомі багатьом, але варто знати.
- Мовознавиця Лариса Чемерис пропонує перевірити знання таких слів, як "писклятко", "сніжниця", "суціґа", "присмерки", "церата".
Словниковий запас людини залежить від професії, оточення, начитаності. А ще – його постійно можна поповнювати.
24 Канал пропонує вам дізнатися слова, які ви, можливо, не чули, посилаючись на мовознавицю Ларису Чемерис.
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Чи чули ви ці українські слова?
Українська мова одна з найбагатших за словниковим запасом. Звичайно, знати понад 250 тисяч слів – неможливо, але постійно дізнаватися нові – їх значення та походження, може стати цікавим пізнавальним квестом, який збагатить ваше мовлення.
Мовознавиця Лариса Чемерис пропонує перевірити себе, чи чули ви, і чи знаєте значення цих українських слів.
Писклятко – пташеня чи маленька дитина, немовля.
Сніжниця – сильний вітер зі снігом, завірюха, заметіль.
Суціґа – хитра людина, пройдисвіт.
Присмерки – сутінки, напівтемрява.
Церата – клейонка на стіл.
Чули такі слова? А котрі з них ви використовуєте у мовленні? А їх ще чимало, наприклад, осоння.
Тішить, що все більше блогерів популяризують українську мову та пропонують цікавинки з українських словників та розбір народних висловів. І їх у супроводі відео можна цікаво вивчати.