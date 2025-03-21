Можливості для учителів, учнів і батьків: як МОН цифровізовує освіту в Україні

В Україні намагаються цифровізувати освітній процес. Однак чимало проєктів поки перебуває на стадії зародження.

Найближчими роками мають намір створити у всіх школах та вишах освітні інформаційні системи. Серед них, зокрема, – державний освітній застосунок Мрія, пілотування якого завершують. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.ua.

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Як триває цифровізація освітнього процесу

Профільний заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній розповів, що розвиватимуть як бібліотеку цифрового контенту і Всеукраїнську школу онлайн, оновлюватимуть матеріально-технічну базу шкіл та покращуватимуть цифрові навички вчителів.

Посадовець каже, що застосунок Мрія запровадять у школах уже цьогоріч. Зокрема, у тих, які поки що не використовують жодного цифрового рішення. Система допомагатиме школам адмініструвати процеси. Батьки і діти зможуть завдяки застосунку бачити, що відбувається в закладі освіти та спілкуватися з учителями.

Згодом систему Мрія буде поширено на заклади дошкільної та позашкільної освіти. Це дозволить закладам освіти та управлінцям всіх рівнів отримувати систематизовані дані про те, що відбувається та аналізувати їх,

– розповів Завгородній.

І додав, що Всеукраїнську школу онлайн розвиватимуть як бібліотеку цифрового контенту: вона міститиме онлайн-кури, підручники, електронні додатки, додаткові матеріали для школярів і вчителів.

Також у МОН працюють над тим, аби зменшити паперову роботу для вчителів та перевести більшість процесів у цифровий формат.

Одним із ключових інструментів стане система АІКОМ. Окрім того, ми продовжуємо цифровізацію інших адміністративних процесів та послуг у сфері освіти. Це ЄДЕБО (для онлайн-вступу до університетів, коледжів і профтехів, а також для електронного ліцензування закладів освіти), НМТ (для проведення національного мультипредметного тесту та інших форм оцінювання в цифровому форматі) та інші цифрові сервіси, що спрощують взаємодію учасників освітнього процесу,

– зауважив заступник Лісового.

Також МОН продовжує розвивати цифрові навички освітян. Зростають запити на навчання з використання штучного інтелекту в освіті, кібербезпеки, цифрової гігієни тощо. Він каже, що майбутнє освіти – за персоналізованим та інтерактивним навчанням.

Це означає, що кожна дитина здобуватиме знання у зручному форматі, у власному темпі, з використанням найкращих світових практик. Цифрова трансформація уможливлює це – вона відкриває перед освітою нові горизонти, стирає бар'єри та створює умови, за яких якісне навчання доступне кожному, незалежно від місця проживання чи обставин. Ми рухаємося до освіти майбутнього – гнучкої та інтерактивної,

– резюмував він.

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