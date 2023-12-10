5 мелодійних українських слів, які вас зачарують
Джерело:Вікна
Українська мова є скарбницею цікавих слів. Окремі настільки мелодійні, що можуть зачарувати будь-кого.
Але, що цікаво, ці слова відомі не всім українцям. Тож познайомимо вам із такими 5 цікавими.
Дивіться також Як цікавими українськими словами замінити корективи, дебати і стагнацію
5 українських слів, які вас зачарують
- Виднокрай
Це романтичне слово знадобиться вам, якщо ви хочете глянути на виднокрай, а не на горизонт.
- Шибайголова
А цим цікавим словом ви можете найменувати сміливу людину, яка не думає про наслідки, коли щось робить. Шийбайголова також є синонімом відчайдуху.
- Серпанок
Серпанком ви можете назвати легку прозору тканину, з якої виготовляють одяг чи головні убори. Це слово також має переносне значення: коли вам щось не дозволяє дивитися ясно.
- Уторопати
Це синонім до зрозуміти, осягнути розумом.
- Уповні
Уповні може бути місяць. Також цим словом можна замінити російське “в разгаре”.