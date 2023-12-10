Але, що цікаво, ці слова відомі не всім українцям. Тож познайомимо вам із такими 5 цікавими.

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5 українських слів, які вас зачарують

Виднокрай

Це романтичне слово знадобиться вам, якщо ви хочете глянути на виднокрай, а не на горизонт.

Шибайголова

А цим цікавим словом ви можете найменувати сміливу людину, яка не думає про наслідки, коли щось робить. Шийбайголова також є синонімом відчайдуху.

Серпанок

Серпанком ви можете назвати легку прозору тканину, з якої виготовляють одяг чи головні убори. Це слово також має переносне значення: коли вам щось не дозволяє дивитися ясно.

Уторопати

Це синонім до зрозуміти, осягнути розумом.

Уповні

Уповні може бути місяць. Також цим словом можна замінити російське “в разгаре”.