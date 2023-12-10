Но что интересно, эти слова известны не всем украинцам. Итак, познакомим вам с такими 5 интересными.
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5 украинских слов, которые вас очаруют
- Виднокрай
Это романтическое слово понадобится вам, если вы хотите взглянуть на "виднокрай" (укр.), а не на горизонт.
- Шибайголова
А этим интересным словом вы можете наименовать смелого человека, который не думает о последствиях, когда что-то делает. Шейбайголова также является синонимом "відчайдуху" (укр.).
- Серпанок
Серпанком вы можете назвать легкую прозрачную ткань, из которой изготавливают одежду или головные уборы. Это слово также имеет переносное значение: когда вам ничего не позволяет смотреть ясно.
- Уторопати
Это синоним к понять, постичь разумом.
- Уповні
"Уповні" (укр.) может быть месяц. Также этим словом можно заменить русское "в разгаре".