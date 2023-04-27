Онлайн-навчання, "школярики" та безбар'єрна освіта: МОН розповіло про новий проєкт

27 квітня 2023, 16:45
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Джерело:

МОН

У Міносвіти розповіли, які ініціативи реалізовуватимуть у найближчому майбутньому. Зокрема, мають намір втілити у життя проєкт "Освіта для всіх: українська освіта без бар'єрів".

Цей проєкт входить до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку розробили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Стратегію погодив Кабмін на засіданні. 

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У МОН розповіли про нові освітні ініціативи 

Так, у 2023 і 2024 роках реалізовуватимуть такі ініціативи:

  • громади забезпечать шкільними автобусами;
  • ухвалять Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на 2023 – 2030 роки. Вона дасть можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися у своїй громаді;
  • ухвалять Закон "Про освіту дорослих". Він дасть можливість людям, які втратили роботу, перенавчатися;
  • розвиватимуть Всеукраїнську школу онлайн, забезпечуватимуть онлайн-навчання електронними ресурсами;
  • облаштовуватимуть у навчальних закладах безпечні сховища. 

Наше завдання – створити можливості для безпечного та якісного навчання дітей в Україні. В умовах війни це великий виклик, але ми повинні створити усі умови, щоб кожна дитина мала доступ до освіти,
– наголосив очільник МОН Оксен Лісовий. 

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  • Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
  • Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
  • Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
  • Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
  • Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.
Автор: Марія Волошин