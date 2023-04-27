Онлайн-навчання, "школярики" та безбар'єрна освіта: МОН розповіло про новий проєкт
Джерело:МОН
У Міносвіти розповіли, які ініціативи реалізовуватимуть у найближчому майбутньому. Зокрема, мають намір втілити у життя проєкт "Освіта для всіх: українська освіта без бар'єрів".
Цей проєкт входить до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку розробили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Стратегію погодив Кабмін на засіданні.
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У МОН розповіли про нові освітні ініціативи
Так, у 2023 і 2024 роках реалізовуватимуть такі ініціативи:
- громади забезпечать шкільними автобусами;
- ухвалять Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на 2023 – 2030 роки. Вона дасть можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися у своїй громаді;
- ухвалять Закон "Про освіту дорослих". Він дасть можливість людям, які втратили роботу, перенавчатися;
- розвиватимуть Всеукраїнську школу онлайн, забезпечуватимуть онлайн-навчання електронними ресурсами;
- облаштовуватимуть у навчальних закладах безпечні сховища.
Наше завдання – створити можливості для безпечного та якісного навчання дітей в Україні. В умовах війни це великий виклик, але ми повинні створити усі умови, щоб кожна дитина мала доступ до освіти,
– наголосив очільник МОН Оксен Лісовий.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.