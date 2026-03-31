В Україні підвищать ціну за навчання в університетах, – МОН

У 2025 році вартість контрактного навчання в українських університетах зросла майже на третину. Ця тенденція збережеться і в наступному навчальному році.

Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко під час брифінгу 31 березня.

На скільки зросте ціна навчання у 2026 році?

Підвищення цін пов’язане з потребою вишів наповнювати спеціальні фонди, зокрема на тлі збільшення зарплат працівникам: із початку 2026 року їх підняли на 30%, а з березня заплановане ще одне підвищення на 20%.

Трофименко наголосив, що університети мають встановлювати економічно обґрунтовану вартість навчання, без штучного заниження.

Водночас держава збільшила фінансування на 10% для окремих закладів, зокрема переміщених із прифронтових територій. При цьому ці кошти не враховуються у формуванні собівартості навчання.

Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров зазначив, що якісна вища освіта не може бути дешевою.

"За вищу освіту потрібно платити дорого: за бюджетників платить держава, а за контрактників – родина", – сказав посадовець.

Він також зауважив, що навіть після підвищення українська освіта залишається доступнішою, ніж у багатьох європейських країнах. За його словами, без зростання вартості існує ризик відтоку викладачів за кордон.

Окрім цього, у 2025 році зменшилася частка абітурієнтів, які відмовляються від бюджетних місць – це свідчить про зростання інтересу до безкоштовної форми навчання. Якщо у 2022 році таких було 5,7%, у 2023 – 8,8%, а у 2024 – 10,8%, то у 2025 році показник знизився до 4,3%.

Наразі частка непідтверджених контрактних пропозицій становить близько 25%, однак у міністерстві очікують, що з часом цей показник зменшиться.

