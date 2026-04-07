"Я б стала таким же крутим вчителем": твір третьокласниці розчулив мережу

Вчителька початкових класів Діана Палаш поділилася твором своєї учениці, який швидко став вірусним у мережі. Щирі слова третьокласниці про педагогиню розчулили тисячі користувачів.

Вчителька початкових класів Діана Палаш опублікувала у своєму TikTok зворушливий твір своєї учениці третього класу. Дітям дали завдання написати про першого вчителя, однак відповідь дівчинки виявилася настільки щирою, що не залишила байдужими користувачів соцмереж.

Що написала школярка у творі?

У своєму творі учениця зізналася, що мріє стати вчителькою, наслідуючи свою педагогиню. За її словами, саме приклад учительки показав, якою має бути людина в цій професії – терплячою, доброю та уважною до дітей.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Дівчинка написала, що хоче створювати на уроках атмосферу, де учні не бояться відповідати і відчувають підтримку навіть тоді, коли помиляються. Також вона додала, що дозволяла б дітям відчути себе в ролі вчителя – наприклад, написати перше слово крейдою на дошці.

Вчителька поділилася твором учениці / Скриншот з TikTok

Завершила свій твір школярка словами: вона мріє стати "таким крутим вчителем, як Діана Сергіївна".

Як відреагували інші користувачі у мережі?

Відео швидко стало популярним – воно зібрало сотні тисяч переглядів і десятки тисяч вподобайок. У коментарях користувачі масово писали, що дітям дуже пощастило з першою вчителькою.

Як реагують інші / Скриншот з TikTok

Багато хто зізнавався, що історія викликала сльози та нагадала про власний досвід у школі – як позитивний, так і травматичний. Дехто зазначав, що саме перший учитель формує ставлення дитини до навчання на роки вперед.

Окрему увагу привернуло слово "вчителюкою", яке використала учениця. Користувачі сприйняли це з гумором, назвавши помилку милою і щирою. Водночас більшість зійшлася на думці: головне – не ідеальна граматика, а те, що дитина відчуває підтримку та натхнення.

