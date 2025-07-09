Учасники додаткової сесії НМТ отримали запрошення на тестування
- Учасники додаткової сесії НМТ 2025 року отримали запрошення на тестування.
- Додаткова сесія відбуватиметься з 14 по 25 липня.
- Запрошення містять дату, час та адресу тимчасового екзаменаційного центру.
Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту 2025 року вже отримали запрошення на тестування. Додаткова сесія триватиме протягом 14 – 25 липня.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Запрошення можна завантажити з персональних кабінетів учасників.
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Учасники додаткової сесії НМТ-2025 отримали запрошення
У запрошенні вказали дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.
Важливо! Інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних.
Для тих, хто складатиме НМТ в Україні, час початку зазначили за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, – за місцевим часом.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
У Центрі радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду. У разі запізнення вас не допустять до ТЕЦ.
- Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.