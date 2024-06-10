Оголосили переможців конкурсу "Учитель року – 2024"

В Україні оголосили переможців Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". У Міністерстві освіти і науки України кажуть, що він відбувся попри усі виклики сьогодення.

Очільники журі номінацій "Географія", "Фізика", "Українська мова та література" та "Образотворче мистецтво" представили результати випробувань. Вони відзначили професійну майстерність, новаторство та готовність до змін учасників.

Дивіться також Реформа профільної середньої освіти: чи зможуть учні змінити обраний профіль

Назвали "Учителів року – 2024"

Усього на конкурс зареєструвався 1971 педагог. 490 осіб виявили бажання боротися за звання найкращого педагога-географа, 251 – у номінації "Образотворче мистецтво" 718 – у номінації "Українська мова та література", 512 хотіли виборювати звання найкращого з фізики.

За першість на всеукраїнському рівні змагалося 98 педагогів шкіл. 23 – у номінації "Образотворче мистецтво" та по 25 – у номінаціях "Географія", "Українська мова та література", "Фізика".

Результати оцінювання розмістили на офіційній сторінці всеукраїнського конкурсу "Учитель року". Відеозаписи конкурсних випробувань можна знайти на YouTube-каналі конкурсу.

Досвід фіналістів конкурсу "Учитель року – 2024" представлять на Всеукраїнській школі майстерності "Педагогічний стартап". Її проводитимуть онлайн.

У наступному 2024 / 2025 навчальному році конкурс "Учитель року" відбудеться у номінаціях "Зарубіжна література", "Історія", "Трудове навчання" та "Хімія".

Що відомо про конкурс "Учитель року "Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є конкурсом професійної майстерності вчителів. Його проводять на державному рівні з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві. Завданнями конкурсу є: виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення;

кращого педагогічного досвіду;

розвиток творчого потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності;

сприяння самореалізації вчителя. Джерело: Інститут модернізації змісту освіти