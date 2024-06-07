Учні зможуть обирати профіль навчання, предмети й курси для поглибленого вивчення – і так готуватися до опанування професії ще в школі. Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів Освіті 24, чи зможе учень змінити обраний профіль.

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Обраний профіль можна буде змінити

Посадовець каже, що 10 клас – це швидше адаптаційний клас, коли профіль не має великого значення.

Тут учні більше надолужуватимуть освітні розриви, які є після 9 класу. І під час формування своєї освітньої траєкторії в 11 класі його можна змінити,

– повідомив Сташків.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У МОН при цьому передбачають, що академічні ліцеї працюватимуть окремо від початкових шкіл і гімназій. Також мають оновити матеріальну базу, підвищити кваліфікацію учителів, розробити нові навчальні програми та матеріали.

На паралелі, що важливо, має навчатися не менше сотні учнів, аби організувати вибір профілів і предметів/курсів. Це мають бути або багатопрофільні заклади, або кілька ліцеїв із різними профілями на одній території.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.