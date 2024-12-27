Як з 1 січня можна буде отримувати "вчительську тисячу"

З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня ця сума збільшиться до 2000 гривень.

24 Канал з посиланням на повідомлення очільника уряду Дениса Шмигаля розповідає, як педагоги зможуть її отримати. А також про те, на що уряд ще скерував мільярди.

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Як можна отримати "вчительську тисячу"

️Прем'єр розповів, що сьогодні уряд розподілив субвенцію в розмірі 4,6 мільярда гривень на перше півріччя наступного року.

Аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень "на руки",

– зауважив він.

Також виділили 150 мільйонів гривень субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми "Нова Українська Школа", яку продовжать наступного року.

Очільник уряду додав, що цьогоріч в усіх регіонах особливу увагу приділили безпеці та розвитку освіти. Загалом уряд виділив 7,5 мільярда гривень для створення безпечних умов у закладах освіти та будівництва укриттів.

1,2 мільярда гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення 1,6 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів,

– уточнив посадовець.

️І додав, що вчора уряд виділив 2,8 мільярда гривень на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку запроваджують у межах "Зимової підтримки".

Розподілили і 305 мільйонів гривень субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.