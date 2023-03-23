Окупанти в Луганській області роздали учням карти з "приєднаними" територіями: фотодоказ

У школах окупованого Щастя на Луганщині дітям видали географічні карти, на яких окуповані області України позначені як "приєднані" до Росії. Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку й Херсонську області.

Про це розповів колишній очільник Луганської області Сергій Гайдай. Він показав, як виглядають ці карти для учнів в окупованому Щасті.

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За його словами, на картах позначили як російські навіть ті частини Херсонської та Запорізької областей, які залишаються під контролем України. Зокрема, окупанти додали навіть області центри Запоріжжя, яке окупантам не змогли захопити, та Херсон, який деокупували ЗСУ 11 листопада.

Вторгнення в Україну стало кроком у прірву для Росії. Імперські мрії Путіна й росіян зламалися саме в нашій країні… Повернемося на Луганщину – наклеїмо окупантам на лоба правильну мапу незалежної України. Щоб запам'ятали один раз і назавжди,

– прокоментував Гайдай.



Такі карти окупанти роздали учням на Луганщині / Фото Сергія Гайдая

Він додав, що те, чи залишиться в попередньому вигляді мапа Росії, залишається під питанням, адже на фото видно лише частину карти.

До слова, на початку лютого 2023 року російські окупанти запустили фейк про школи України. Проте вони зганьбились, адже наробили помилок. Ворогів видало незнання української мови: замість "Історії України" вони написали "Исторія", також в нас з 2020 року вчать не "Захист Вітчизни", а "Захист України". Детальніше читайте за посиланням.