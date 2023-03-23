Об этом рассказал бывший глава Луганской области Сергей Гайдай. Он показал, как выглядят эти карты для учащихся в оккупированном Счастье.

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По его словам, на картах обозначили как российские даже части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины. В частности, оккупанты добавили даже области центры Запорожья, которое оккупантам не смогли захватить, и Херсон, который деоккупировали ВСУ 11 ноября.

Вторжение в Украину стало шагом в бездну для России. Имперские мечты Путина и россиян сломались именно в нашей стране… Вернемся на Луганщину – наклеим оккупантам на лоб правильную карту независимой Украины. Чтобы запомнили один раз и навсегда,

– прокомментировал Гайдай.



Такие карты оккупанты раздали ученикам в Луганской области / Фото Сергея Гайдая

Он добавил, что то, останется ли в предыдущем виде карта России, остается под вопросом, ведь на фото видна лишь часть карты.

К слову, в начале февраля 2023 года российские оккупанты запустили фейк о школах Украины. Однако они опозорились, ведь совершили ошибки. Врагов издало незнание украинского языка: вместо "Истории Украины" они написали "История", также у нас с 2020 года учат не "Защиту Отечества", а "Защиту Украины". Подробнее читайте за ссылкой.