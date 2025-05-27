Хочемо увійти до топ-30 країн світу за рівнем ВВП, – Федоров назвав головні виклики освіти

Михайло Федоров окреслив візію трансформації освітньої екосистеми України. Він розповів про цілі, які ставить перед собою держава та, як реформи в освіті пов’язані з технологіями, інноваціями та національною безпекою.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій розповів під час заходу "Освіта нової України", передає кореспондент 24 Каналу.

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"Наша мета – побудувати найзручнішу технологічну державу у світі для громадян і бізнесу. Це напряму пов’язано з освітою, людським капіталом, інноваціями. За цей час нам вдалося зробити серйозну домашню роботу", – зазначив Федоров.

Він наголосив, що навіть у час повномасштабної війни уряд продовжує системну трансформацію освіти: від шкільної до вищої, військової та медичної.

Ціль – трильйонна економіка та топ-30 країн світу за ВВП

У своїй промові Федоров підкреслив, що сучасна економіка потребує високотехнологічних кадрів, і лише відповідна система освіти здатна забезпечити їхню підготовку:

Ми хочемо увійти до топ-30 країн світу за рівнем ВВП. Для цього треба розуміти, які компетенції має давати система освіти, який зміст, які стандарти, яка інфраструктура і які інвестиції потрібні.

Федоров окреслив головні компоненти трансформації:

ефективний освітній менеджмент;

щасливі педагоги, які мають ресурси зосередитися на навчанні, а не на бюрократії;

актуальний зміст освіти, що враховує технологічні виклики;

доступ до освіти, зокрема через оновлену мережу профтехів і підземних шкіл.



Михайло Федоров / фото 24 Канал

Що вже зроблено?

Віцепрем’єр-міністр розповів про конкретні досягнення:

Експеримент із наглядовими радами в університетах: "Ректори не повинні вважати університети своєю приватною власністю. Ми вже бачимо, як трансформуються провідні виші, наприклад, київські".

"Ректори не повинні вважати університети своєю приватною власністю. Ми вже бачимо, як трансформуються провідні виші, наприклад, київські". Новий закон про профтехосвіту : "Більше можливостей для бізнесу інвестувати, більше автономії в управлінні". Проєкт Science City за аналогом DC (Dubai Commercity), що створить умови для розвитку прикладної науки.

Реформа шкільної мережі: "Будується понад тисячу підземних шкіл, з’явилися нові автобуси, укриття, гаджети. Це дозволить максимально залучити дітей до офлайн-навчання".

Підтримка освітян і перегляд змісту освіти

Федоров запевнив, що уряд працює над новим підходом до оплати праці освітян. Вже зараз впроваджуються доплати за ініціативою президента.

Щодо змісту освіти:

Оновлено освітні стандарти та запущено нові предмети у понад 900 школах;

Впроваджується сучасна військова підготовка як частина навчального процесу;

Модернізуються стандарти професійної освіти через новий законопроєкт.

Освіта як відповідь на виклики війни

За словами Федорова, війна стала не лише викликом, а й стимулом до переосмислення ролі освіти. Саме завдяки технічній підготовці тисяч фахівців сьогодні Україна має змогу виробляти безпілотники, ракети та інші технології, що допомагають захищати країну.

Кожна військова частина вже перетворилася на RnD. У нас відкрився цілий ринок навчання операторів БПЛА, наземних платформ. Наші військові, мабуть, одні з найбільш підготовлених у світі,

– сказав він.

На завершення виступу Федоров підкреслив, що всі зміни в освіті підпорядковані єдиній логіці: "Ми будуємо систему освіти, яка формує щасливих людей, професійних людей для сучасної інноваційної економіки, людей, які здатні захистити свій дім. І все, що ми робимо, – підпорядковане цій візії".

Зазначимо, що раніше стало відомо, скільки шкіл під'єднали до освітньої екосистеми "Мрія".