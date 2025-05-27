Об этом вице-премьер-министр по инновациям, образования, науки и технологий рассказал во время мероприятия "Образование новой Украины", передает корреспондент 24 Канала.

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"Наша цель – построить удобное технологическое государство в мире для граждан и бизнеса. Это напрямую связано с образованием, человеческим капиталом, инновациями. За это время нам удалось сделать серьезную домашнюю работу", – отметил Федоров.

Он отметил, что даже во время полномасштабной войны правительство продолжает системную трансформацию образования: от школьного до высшего, военного и медицинского.

Цель – триллионная экономика и топ-30 стран мира по ВВП

В своей речи Федоров подчеркнул, что современная экономика требует высокотехнологичных кадров, и только соответствующая система образования способна обеспечить их подготовку:

Мы хотим войти в топ-30 стран мира по уровню ВВП. Для этого надо понимать, какие компетенции должна давать система образования, какое содержание, какие стандарты, какая инфраструктура и какие инвестиции нужны.

Федоров очертил главные компоненты трансформации:

эффективный образовательный менеджмент;

счастливые педагоги, которые имеют ресурсы сосредоточиться на обучении, а не на бюрократии;

актуальное содержание образования, учитывающее технологические вызовы;

доступ к образованию, в частности через обновленную сеть профтехов и подземных школ.



Михаил Федоров / фото 24 Канал

Что уже сделано?

Вице-премьер-министр рассказал о конкретных достижениях:

Эксперимент с наблюдательными советами в университетах: "Ректоры не должны считать университеты своей частной собственностью. Мы уже видим, как трансформируются ведущие вузы, например, киевские".

"Ректоры не должны считать университеты своей частной собственностью. Мы уже видим, как трансформируются ведущие вузы, например, киевские". Новый закон о профтехобразовании : "Больше возможностей для бизнеса инвестировать, больше автономии в управлении". Проект Science City по аналогу DC (Dubai Commercity), что создаст условия для развития прикладной науки.

Реформа школьной сети: "Строится более тысячи подземных школ, появились новые автобусы, укрытия, гаджеты. Это позволит максимально привлечь детей к офлайн-обучению".

Поддержка педагогов и пересмотр содержания образования

Федоров заверил, что правительство работает над новым подходом к оплате труда педагогов. Уже сейчас внедряются доплаты по инициативе президента.

По содержанию образования:

Обновлены образовательные стандарты и запущены новые предметы в более 900 школах;

Внедряется современная военная подготовка как часть учебного процесса;

Модернизируются стандарты профессионального образования через новый законопроект.

Образование как ответ на вызовы войны

По словам Федорова, война стала не только вызовом, но и стимулом к переосмыслению роли образования. Именно благодаря технической подготовке тысяч специалистов сегодня Украина имеет возможность производить беспилотники, ракеты и другие технологии, помогающие защищать страну.

Каждая воинская часть уже превратилась в RnD. У нас открылся целый рынок обучения операторов БПЛА, наземных платформ. Наши военные, пожалуй, одни из самых подготовленных в мире,

– сказал он.

В завершение выступления Федоров подчеркнул, что все изменения в образовании подчинены единой логике: "Мы строим систему образования, которая формирует счастливых людей, профессиональных людей для современной инновационной экономики, людей, которые способны защитить свой дом. И все, что мы делаем, – подчинено этому видению".

Отметим, что ранее стало известно, сколько школ подключили к образовательной экосистеме "Мрия".