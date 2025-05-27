Об этом вице-премьер-министр по инновациям, образования, науки и технологий рассказал во время мероприятия "Образование новой Украины", передает корреспондент 24 Канала.
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"Наша цель – построить удобное технологическое государство в мире для граждан и бизнеса. Это напрямую связано с образованием, человеческим капиталом, инновациями. За это время нам удалось сделать серьезную домашнюю работу", – отметил Федоров.
Он отметил, что даже во время полномасштабной войны правительство продолжает системную трансформацию образования: от школьного до высшего, военного и медицинского.
Цель – триллионная экономика и топ-30 стран мира по ВВП
В своей речи Федоров подчеркнул, что современная экономика требует высокотехнологичных кадров, и только соответствующая система образования способна обеспечить их подготовку:
Мы хотим войти в топ-30 стран мира по уровню ВВП. Для этого надо понимать, какие компетенции должна давать система образования, какое содержание, какие стандарты, какая инфраструктура и какие инвестиции нужны.
Федоров очертил главные компоненты трансформации:
- эффективный образовательный менеджмент;
- счастливые педагоги, которые имеют ресурсы сосредоточиться на обучении, а не на бюрократии;
- актуальное содержание образования, учитывающее технологические вызовы;
- доступ к образованию, в частности через обновленную сеть профтехов и подземных школ.
Михаил Федоров / фото 24 Канал
Что уже сделано?
Вице-премьер-министр рассказал о конкретных достижениях:
- Эксперимент с наблюдательными советами в университетах:"Ректоры не должны считать университеты своей частной собственностью. Мы уже видим, как трансформируются ведущие вузы, например, киевские".
Новый закон о профтехобразовании: "Больше возможностей для бизнеса инвестировать, больше автономии в управлении".
Проект Science City по аналогу DC (Dubai Commercity), что создаст условия для развития прикладной науки.
- Реформа школьной сети: "Строится более тысячи подземных школ, появились новые автобусы, укрытия, гаджеты. Это позволит максимально привлечь детей к офлайн-обучению".
Поддержка педагогов и пересмотр содержания образования
Федоров заверил, что правительство работает над новым подходом к оплате труда педагогов. Уже сейчас внедряются доплаты по инициативе президента.
По содержанию образования:
- Обновлены образовательные стандарты и запущены новые предметы в более 900 школах;
- Внедряется современная военная подготовка как часть учебного процесса;
- Модернизируются стандарты профессионального образования через новый законопроект.
Образование как ответ на вызовы войны
По словам Федорова, война стала не только вызовом, но и стимулом к переосмыслению роли образования. Именно благодаря технической подготовке тысяч специалистов сегодня Украина имеет возможность производить беспилотники, ракеты и другие технологии, помогающие защищать страну.
Каждая воинская часть уже превратилась в RnD. У нас открылся целый рынок обучения операторов БПЛА, наземных платформ. Наши военные, пожалуй, одни из самых подготовленных в мире,
– сказал он.
В завершение выступления Федоров подчеркнул, что все изменения в образовании подчинены единой логике: "Мы строим систему образования, которая формирует счастливых людей, профессиональных людей для современной инновационной экономики, людей, которые способны защитить свой дом. И все, что мы делаем, – подчинено этому видению".
Отметим, что ранее стало известно, сколько школ подключили к образовательной экосистеме "Мрия".