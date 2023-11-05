Україна отримала понад 370 "школяриків" від європейських партнерів
Джерело:Міносвіти України
Україна отримала від європейських партнерів понад 370 шкільних автобусів для учнів. Їх уже передали громадам.
Це відбулося під час візиту Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва 4 листопада. Автобуси закупили у межах кампанії солідарності "Шкільні автобуси для України".
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Україна отримала понад 370 "школяриків" від європейських партнерів
У межах цієї кампанії Європейська Комісія закупила 100 автобусів, які коштували приблизно 14 мільйонів євро. Державні та приватні організації в країнах-членах ЄС надали ще 271 автобус.
Автобуси розподілять між громадами шести областей. Їх отримає:
- Київщина;
- Сумщина;
- Миколаївщина;
- Дніпропетровщина;
- Львівщина;
- Чернігівщина.
Серед нових автобусів є й інклюзивні – з підйомниками для дітей, які користуються кріслами колісними. Такий транспорт допомагає забезпечувати рівний доступ до освіти всім дітям, кажуть у МОН.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Скільки "школяриків" ще закуплять
Понад 330 тисяч дітей в Україні потребують підвезення до школи. 2023 року держава виділила 1 мільярд гривень субвенції на "школярики". До кінця року мали закупити загалом 546 автобусів. 364 уже доставили до громад.
Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні не вистачає близько 2 100 автобусів. Зокрема, понад 200 "школяриків" для дітей з інвалідністю.