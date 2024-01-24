В Україні хочуть змінити експертизу перевірки шкільних підручників

Український інститут розвитку освіти хоче створити автоматизований модуль для проведення експертизи підручників. Його можуть розмістити на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це заявила директорка УІРО Наталія Софій. Ідея виникла ще на початку створення інституту.

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Експертизу перевірки шкільних підручників планують змінити

Така новація дасть змогу проводити перевірку знеособлено: автори не знатимуть, які експерти оцінюють їхню роботу, а експерти не зможуть визначити, чий підручник вони розглядають, зазначила директорка УІРО. Тож зосереджуватимуть увагу винятково на якості тексту.

Хочемо запропонувати певну альтернативу, щоб уникнути суб'єктивних рішень,

– зауважила Софій.

Так, за допомогою відповідного модуля для кожного підручника автоматично підбиратимуть експерта чи комісію експертів. Софій вважає, що так буде максимально чесно й правильно оцінити якість посібників для українських школярів.

Директорка УІРО при цьому додає, що далі усе залежатиме від підтримки Міносвіти. Наразі порозуміння є.

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