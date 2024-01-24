Об этом заявила директор УИРО Наталья Софий. Идея возникла еще в начале создания института.
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Экспертизу проверки школьных учебников планируют изменить
Такое новшество позволит проводить проверку обезличенно: авторы не будут знать, какие эксперты оценивают их работу, а эксперты не смогут определить, чей учебник они рассматривают, отметила директор УИРО. Поэтому будут сосредотачиваться исключительно на качестве текста.
Хотим предложить определенную альтернативу, чтобы избежать субъективных решений,
– заметила Софий.
Так, с помощью соответствующего модуля для каждого учебника будут автоматически подбирать эксперта или комиссию экспертов. Софий считает, что так будет максимально честно и правильно оценить качество руководства для украинских школьников.
Директор УИРО при этом добавляет, что дальше все будет зависеть от поддержки Минобразования. Теперь понимание есть.
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В Украине обновят профессиональный стандарт учителя
- В Украине намерены обновить профессиональный стандарт учителя.
- Рекомендации предусматривают, что в профессиональный стандарт следует добавить два аспекта: коммуникацию и автономию.
- Общественное обсуждение обновленного стандарта планируется провести в начале 2024 года.