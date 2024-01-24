Про це заявила директорка УІРО Наталія Софій. Ідея виникла ще на початку створення інституту.

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Експертизу перевірки шкільних підручників планують змінити

Така новація дасть змогу проводити перевірку знеособлено: автори не знатимуть, які експерти оцінюють їхню роботу, а експерти не зможуть визначити, чий підручник вони розглядають, зазначила директорка УІРО. Тож зосереджуватимуть увагу винятково на якості тексту.

Хочемо запропонувати певну альтернативу, щоб уникнути суб'єктивних рішень,

– зауважила Софій.

Так, за допомогою відповідного модуля для кожного підручника автоматично підбиратимуть експерта чи комісію експертів. Софій вважає, що так буде максимально чесно й правильно оцінити якість посібників для українських школярів.

Директорка УІРО при цьому додає, що далі усе залежатиме від підтримки Міносвіти. Наразі порозуміння є.

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