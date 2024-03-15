В Україні облаштовуватимуть дитсадки при офісах
Джерело:NV
В Україні можуть з'явитися дитсадки при офісах. У МОН вважають, що так робота стане привабливішою для співробітників.
Про це заявила заступниця міністра освіти Євгенія Смірнова. Вона вважає, що так мамам буде спокійніше, адже їхні діти перебуватимуть у тій самій будівлі.
Дивіться також Зарплата – 3 тисячі гривень: заступниця Лісового озвучила головну проблему дошкілля
В Україні хочуть облаштовувати садки біля офісів
Перший такий садок мають намір відкрити при Міносвіти України. Посадовиця вважає, що зміни треба починати з себе.
Ми хочемо дати можливість установам, підприємствам, будь-якому бізнесу, хто хоче стати більш привабливим для своїх співробітників, відкрити свій садочок. В наш час мамі буде спокійніше та легше,
– повідомила Смірнова.
І додала, що без розвитку дошкільної освіти позитивних змін не буде й у суспільстві. Вона також планує віддати свого майже трирічного сина до садка при МОН.
Смірнова при цьому заявила, що особисто хоче досягти зміни в підходах до оплати праці вихователів. Так комунальні дитсадки отримають потрібну їм свободу.Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.
Також в Україні мають намір розвивати різні форми дитсадків. Зокрема, створюватимуть невеликі навчальні заклади, у яких до одного вихователя прикріплюють кілька дошкільнят.
- Раніше Євгенія Смірнова розповідала, чим відрізняється український дитсадок від європейського. Про це читайте за посиланням.