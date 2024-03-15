В Україні облаштовуватимуть дитсадки при офісах

В Україні можуть з'явитися дитсадки при офісах. У МОН вважають, що так робота стане привабливішою для співробітників.

Про це заявила заступниця міністра освіти Євгенія Смірнова. Вона вважає, що так мамам буде спокійніше, адже їхні діти перебуватимуть у тій самій будівлі.

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В Україні хочуть облаштовувати садки біля офісів

Перший такий садок мають намір відкрити при Міносвіти України. Посадовиця вважає, що зміни треба починати з себе.

Ми хочемо дати можливість установам, підприємствам, будь-якому бізнесу, хто хоче стати більш привабливим для своїх співробітників, відкрити свій садочок. В наш час мамі буде спокійніше та легше,

– повідомила Смірнова.

І додала, що без розвитку дошкільної освіти позитивних змін не буде й у суспільстві. Вона також планує віддати свого майже трирічного сина до садка при МОН.

Смірнова при цьому заявила, що особисто хоче досягти зміни в підходах до оплати праці вихователів. Так комунальні дитсадки отримають потрібну їм свободу.

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Також в Україні мають намір розвивати різні форми дитсадків. Зокрема, створюватимуть невеликі навчальні заклади, у яких до одного вихователя прикріплюють кілька дошкільнят.