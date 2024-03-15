Об этом заявила заместитель министра образования Евгения Смирнова. Она считает, что так мамам будет спокойнее, ведь их дети будут находиться в том же здании.

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В Украине хотят обустраивать садики возле офисов

Первый такой садик намерены открыть при Минобразования Украины. Чиновница считает, что изменения надо начинать с себя.

Мы хотим дать возможность учреждениям, предприятиям, любому бизнесу, кто хочет стать более привлекательным для своих сотрудников, открыть свой садик. В наше время маме будет спокойнее и легче,

– сообщила Смирнова.

И добавила, что без развития дошкольного образования положительных изменений не будет и в обществе. Она также планирует отдать своего почти трехлетнего сына в садик при МОН.