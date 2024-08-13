В Україні на очне навчання планують повернути 300 тисяч учнів

В Україні триває підготовка до нового навчального року. В уряді наголошують, що найголовніше – безпека дітей.

На початку серпня Кабмін погодив методику оцінки безпечності шкіл. Вона передбачає 5 рівнів ризику.

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Як здобуватимуть освіту учні у новому навчальному році

Урядовці кажуть, що методика допоможе громадам правильно розставити пріоритети й будувати укриття саме там, де вони потрібні.

До кінця 2024 року посадовці мають намір повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою. На будівництво виділили 2,5 мільярда гривень цьогоріч.

ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів. Їх сьогодні затверджують. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні.

Близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання,

– інформують в уряді.

Також триває процес розподілення 1,5 мільярда гривень субвенції регіональним бюджетам для реалізації стандартів "Нової української школи". Це кошти на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів, навчальної літератури тощо.