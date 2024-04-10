В Україні планують створити електронний реєстр українських учнів-біженців

Українські посадовці мають намір запровадити єдиний електронний облік українських учнів за кордоном. Над цим вже думають у Мінреінтеграції.

Можливі шляхи розв'язання обговорювали під час наради у відомстві. Що може змінитися для українських учнів-біженців, читайте далі.

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Посадовці мають намір створити електронний реєстр українських учнів-біженців

У міністерстві кажуть, що досить багато учнів здобуває освіту або є екстернами державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). При цьому українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою.

Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Під час наради учасники також запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз'яснення.

Також посадовці вважають, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

Раніше ми інформували, що Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців.

ми інформували, що Україна запроваджує оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців. Учням пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент".

Навчання в українській школі займатиме лише 6 – 8 годин на тиждень.

Решту навчальних досягнень їм зарахують після повернення з-за кордону.