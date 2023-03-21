В Україні розпочнуть реформу дошкільної освіти: що зміниться

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти. Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.

Ініціатором законопроєкту є голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов. Раніше ми розповідали, які зміни чекають на дошкільну освіту в Україні.

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Що зміниться законопроєкт

Він передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти:

дистанційної,

педагогічного патронажу, коли вихователі навчають дітей у домашніх умовах,

мережевої, коли дитина навчається у різних садочках одночасно.

Реформа дошкільної освіти також передбачає розв’язання проблеми наповненості груп у дитсадках.

Крім того, при дитсадках будуть створювати центри педагогічної та психологічної підтримки та допомоги батькам. Там можна буде отримати інформацію про освітні програми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення.

Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.

Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи.

Згідно з документом, зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків. Після ухвалення закону в Україні зможуть офіційно працювати:

сімейні (свої діти та малеча друзів чи сусідів),

мобільні (для дітей з віддалених населених пунктів),

"школа супергероїв" (для дітей на стаціонарному лікуванні),

центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження знаходяться разом з батьками.

До слова, через війну чимало українців стали переселенцями. На новому місці їм доводиться шукати роботу та віддавати дітей на навчання у місцеві заклади освіти. Як оформити дитину-переселенця у садок – читайте у статті.