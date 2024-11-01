В Україні завершилася вступна кампанія 2024 року: чи працюють ще електронні кабінети

1 листопада 2024, 11:30
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Автор: Марія Волошин

В Україні закінчилася вступна кампанія 2024 року. 31 жовтня був фінальний день роботи електронних кабінетів та подання заяв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. 1 листопада можливість створення електронних кабінетів уже закрита.

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Вступна кампанія 2024 року завершилася 

Усі зареєстровані 2024 року кабінети припинили роботу й до них більше немає доступу.

Всім вступникам наступного року треба буде створювати нові електронні кабінети – навіть якщо вони їх реєстрували цього чи минулих років,
– зазначають у МОН.

Такий процес відбувається щороку, адже порядок прийому для кожної наступної вступної кампанії змінюють. Відповідні зміни впроваджують в системі роботи електронних кабінетів.

Докладну інформацію про вступну кампанію 2025, реєстрацію кабінетів та подання заяв розмістять на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

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Що відомо про вступну кампанію 2025 року 

  • У 2025 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест.
  • Його результати будуть потрібні для вступу у виші України. 
  • НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові (українська мова, математика, історія України) і 1 на вибір.
  • Державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах не буде.
  • Про це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада.