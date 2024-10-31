У Кембридзькому університеті "рекордна кількість студентів" вивчає українську

У Кембридзькому університеті – знову рекордна кількість студентів, які записались вивчати українську мову. Цього разу їх 68.

Про це повідомив уродженець Івано-Франківська Андрій Смицнюк, який викладає українську мову в Кембридзькому університеті. За його словами, це найбільша кількість студентів за понад 5 років його викладання у виші.

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Скільки студентів Кембридзького університету вивчає українську мову

Смицнюк працює викладачем української мови на кафедрі славістики Кембридзького університету. Каже, що вищезгадана кількість студентів навіть перевершує ту, яка була безпосередньо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тобто, попри те, що України тепер менше в британських новинах, все більше людей цікавляться українською мовою та культурою,

– уточнив українець.

І додав, що це – маленька перемога.

Мені здається дуже важливим, щоб всі ці студенти, які в майбутньому ухвалюватимуть ключові рішення в Сполученому Королівстві чи деінде, мали принаймні змогу пізнати Україну через мову. Бо до нещодавнього часу такої можливості в більшості університетів світу не було,

– заявив викладач.

Раніше ми розповідали про те, що студенти Гарвардського університету вивчають українську мову у межах кількох рівнів. Що їм розповідають про Україну, можна прочитати тут.