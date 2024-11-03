"Територія української мови": як реагують учні на зауваження не спілкуватися російською

Верховна Рада України може заборонити педагогам спілкуватися російською мовою на території школи під час освітнього процесу. Відповідний законопроєкт зареєструвала нардеп Наталія Піпа.

Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи на часі така ініціатива. Також уточнив, чи треба карати за порушення.

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Яка мова має панувати на території школи

Учитель каже: така ініціатива – на часі.

Я працюю у приватній школі у Києві. Діти зі мною на уроці спілкуються українською, на перерві між собою – російською. Коли я підходжу і прошу говорити державною, вони будуть це робити тільки у зоні моєї досяжності. Або втечуть кудись і будуть далі спілкуватися російською,

– зауважив він.

При цьому Пройдаков наголосив, що цю ініціативу треба правильно прокомунікувати батькам і дітям. Зокрема, пояснити, чи буде і яка система покарань, хто буде відповідальний за дотримання закону.

Я так розумію, що це буде директор/директорка. Хто має моніторити ситуацію і фіксувати порушення? Кого каратимуть і як? Чи це буде словесне попередження?

– додав педагог.

За його словами, словесні попередження станом на зараз не діють.

Тобто загалом ініціатива актуальна і правильна. Школа – це осередок державний, тут має бути територія української мови, української ідеї,

– резюмував Пройдаков.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.