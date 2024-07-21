Викладачка Гарварду розповіла, що студентам розказують про Україну

Студенти Гарвардського університету вивчають українську мову у межах кількох рівнів. На початку їм можуть викладати історичні факти про Володимира Великого.

Викладачка української мови кафедри слов'янських мов і літератури Гарварду Наталія Шпильова-Саїд розповіла, що чимало студентів цікавилися історією України та Голодомором.

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Що викладають студентам Гарварду про Україну

Викладачка зауважила, що звертає увагу на те, які питання ставлять студенти про Україну.

Середній рівень минулого року був надзвичайно сильний: ми дивилися різні відео, зокрема про історію України, Голодомор, Революцію на граніті й обговорювали це під час занять,

– уточнила Шпильова-Саїд.

І додала, що на вищому рівні студенти вже самостійно готуються до занять. Зокрема, наперед знайомляться з текстами сучасної літератури та знаходять проблемні питання у творах.

Слухачі лекцій вивчали вірші Вікторії Амеліної та Галини Крук, а також читали твори Івана Багряного.

Студенти вищого рівня наприкінці курсу можуть долучатися до професійних розмов українською мовою, можуть читати лекції, можливо, трохи підготовлені заздалегідь, але все ж, а також вони вміють давати українською інтерв'ю,

– заявила педагогиня.

І додала, що у Гарвардському університеті українську мову викладають з 1968 року. Однак на сьогодні вона популярніша серед студентів вишу.