Українську мову вивчають вже у близько 20 вишах США
Джерело:Голос Америки
Українська мова стає дедалі популярнішою у світі. Зокрема, її прагне вивчати більше студентів іноземних вишів.
Так, вже близько 20 американських вишів мають курси української мови. Зацікавленість до її вивчення у США зростає.
Читайте Викладачка Гарварду розповіла, що студентам розказують про Україну
Де у США студенти вивчають українську
Українську мову також внесли до стратегічного переліку мов Міністерства оборони США.
Викладачка української, польської та російської мов в Університеті Індіани Софія Ашер зазначила, що, попри збільшення уваги до української, вона належить до категорії мов, які викладають найрідше, а її вивчення потрібно заохочувати.
Найпопулярнішою серед слов'янських мов у США традиційно є російська. Її вивчення фінансує держава як "критично важливу мову" для національної безпеки США.
Ашер також розповіла, що, попри домінувальні позиції російської в американських університетах, зараз, у час масштабної війни Росії проти України, підходи до її викладання змінюють, i увагу під час курсу російської дедалі більше акцентують на необхідності процесів деколонізації.
- Раніше ми інформували про те, що у Гарвардському університеті 15 студентів вирішили вивчати українську мову, що є найбільшою кількістю в історії цього закладу освіти. Деталі читайте за посиланням.