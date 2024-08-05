Так, уже около 20 американских вузов имеют курсы украинского языка. Заинтересованность к его изучению в США растет.
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Где в США студенты изучают украинский язык
Украинский язык также внесли в стратегический перечень языков Министерства обороны США.
Преподавательница украинского, польского и русского языков в Университете Индианы София Ашер отметила, что, несмотря на увеличение внимания к украинскому, он относится к категории языков, которые преподают реже всего, а его изучение нужно поощрять.
Самым популярным среди славянских языков в США традиционно является русский. Его изучение финансирует государство как "критически важный язык" для национальной безопасности США.
Ашер также рассказала, что, несмотря на доминирующие позиции русского в американских университетах, сейчас, во время масштабной войны России против Украины, подходы к его преподаванию меняют, и внимание во время курса русского все больше акцентируют на необходимости процессов деколонизации.
- Ранее мы информировали о том, что в Гарвардском университете 15 студентов решили изучать украинский язык, что является наибольшим количеством в истории этого учебного заведения. Детали читайте по ссылке.