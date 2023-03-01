Зачаруєте усіх співрозмовників: які оригінальні слова має знати кожен українець

1 березня 2023, 17:05
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Джерело:

Вікна

В українській мові є чимало яскравих та оригінальних слів. Багато з них ви могли навіть і не чути.

Натомість у час популяризації всього українського варто вдосконалювати свій лексичний запас. Від окремих слів нашої мови ви будете у захваті. 

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Які оригінальні слова має знати кожен українець

  • навколішки

Синонімом до фрази "на коліна", але звучить вельми цікавіше.

  • краля

Такий комплімент ви можете зробити красивій жінці. При цьому не варто надавати цьому слову вульгарного значення.

  • лебідонька

Так у давнину українські чоловіки називали свою кохану жінку. Зараз це слово також варто взяти на озброєння і забути про "зайчиків" і "котиків".

  • обопільно

Це слово можна вживати у значенні "за взаємною згодою" чи "взаємно".

  • цмулити

Значення цього оригінального слова – пити з насолодою. Також його можна вживати у значенні "курити".

  • млосний

Цим словом можна назвати людину чи річ, яка навіює смуток. Також можна вживати у значенні "задушливий", якщо говорите про погоду. 

  • пройдисвіт

Таким словом можна назвати неприємну вам людину, яка ще й хитрує. 

  • примара

Примарою можна назвати не лише привида, але й помилкове враження. Також можете порівняти з примарою людину, яка має поганий вигляд.

  • майоріти

Майоріти може наш синьо-жовтий стяг на звільненій від російських окупантів території.

  • зоріти

Це слово вживають у значенні "сяяти" і навіть для опису настрою чи зовнішності людей.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.
Автор: Марія Волошин