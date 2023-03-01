Зачаруєте усіх співрозмовників: які оригінальні слова має знати кожен українець
Джерело:Вікна
В українській мові є чимало яскравих та оригінальних слів. Багато з них ви могли навіть і не чути.
Натомість у час популяризації всього українського варто вдосконалювати свій лексичний запас. Від окремих слів нашої мови ви будете у захваті.
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Які оригінальні слова має знати кожен українець
- навколішки
Синонімом до фрази "на коліна", але звучить вельми цікавіше.
- краля
Такий комплімент ви можете зробити красивій жінці. При цьому не варто надавати цьому слову вульгарного значення.
- лебідонька
Так у давнину українські чоловіки називали свою кохану жінку. Зараз це слово також варто взяти на озброєння і забути про "зайчиків" і "котиків".
- обопільно
Це слово можна вживати у значенні "за взаємною згодою" чи "взаємно".
- цмулити
Значення цього оригінального слова – пити з насолодою. Також його можна вживати у значенні "курити".
- млосний
Цим словом можна назвати людину чи річ, яка навіює смуток. Також можна вживати у значенні "задушливий", якщо говорите про погоду.
- пройдисвіт
Таким словом можна назвати неприємну вам людину, яка ще й хитрує.
- примара
Примарою можна назвати не лише привида, але й помилкове враження. Також можете порівняти з примарою людину, яка має поганий вигляд.
- майоріти
Майоріти може наш синьо-жовтий стяг на звільненій від російських окупантів території.
- зоріти
Це слово вживають у значенні "сяяти" і навіть для опису настрою чи зовнішності людей.Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.