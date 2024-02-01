Кремінь розповів, чи повинні воїни ЗСУ обов'язково говорити українською

Українська мова є обов'язковою у Збройних Силах України. Так само як і в освіті, і в культурі, і на телебаченні.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І пояснив, як ставиться до закиду, мовляв, "бійці на фронті теж говорять російською, то чому я не можу?".

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Чи мають воїни ЗСУ спілкуватися лише українською

Уповноважений із захисту державної мови зауважив, що для нього прикладом є, зокрема, захисники Азовсталі, які вели трансляцію з облоги українською та англійською мовою.

Також Кремінь при цьому нагадав, що Денис Прокопенко – учитель англійської мови та зарубіжної літератури – блискуче спілкується українською та англійською. Омбудсмен додав, що прикладом є і бійці 406 бригади, які вполювали крейсер "Москва": уродженець Берегова Герой України Вадим Сухаревський, інші військові, які вільно спілкуються державною мовою.

Кремінь наголосив, що української мові на сьогодні значно більше на фронті, ніж кілька років тому.

Сила України сьогодні дорівнює силі Збройних Сил України, тому будь-які спроби спекулювати на мові та сіяти сумніви у незламності нашого війська несуть загрозу національній безпеці,

– зауважив він.

І акцентував: за кавою можна спілкуватися будь-якою мовою.

Проте українська – мова Головнокомандувача, мова командирів бригад та підрозділів, мова кожного військового, який для себе прийняв рішення і захищає Українську Державу, своїх дітей, свою мову та українське майбутнє,

– резюмував Кремінь.