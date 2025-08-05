В українській мові є чимало висловів, у яких згадуються різні рослини. Саме у такому творчому народному порівнянні вилилася народна мудрість.

Ось які "квітучі" вислови помітила мовознавиця @slovotvirna, про них розповідає 24 Канал.

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У яких фразеологізмах фігурують квіти?

Помічали, що в українській мові є чимало фразеологізмів, які мають порівняння з рослинами. Народна спостережливість та уява змогла порівняти людину та рослину, надавши певного символізму.

Люди помічали особливості кожної рослини та порівнювали їх з рисами характеру, зовнішності чи поведінкою.

А ще ці фразеологізми можна використовувати і як компліменти. Познайомтеся з ними й скажіть, який до вподоби вам:

Цвісти і пахнути – бути красивим, здоровим, повним сил.

– бути красивим, здоровим, повним сил. Барвінком стелитися – має два значення: 1) лестити комусь; 2) залицятися до дівчини (те саме, що "ухаживать").

– має два значення: 1) лестити комусь; 2) залицятися до дівчини (те саме, що "ухаживать"). Життя – не ромашки і троянди – в житті не все легко і красиво дається.

– в житті не все легко і красиво дається. Ув'янути душею – розчаруватися, засумувати, втратити надію.

– розчаруватися, засумувати, втратити надію. Розквітати як маківка влітку – проявляти свої найкращі риси.

– проявляти свої найкращі риси. Калиновий цвіт – як дівоча доля – символізує красу, ніжність, але й скороминущість або життєві випробування.

– символізує красу, ніжність, але й скороминущість або життєві випробування. Життя як троянда – гарне, та з колючками – образне порівняння про складність і красу життя.

образне порівняння про складність і красу життя. Хоч трава не рости – абсолютно байдуже до того, що відбувається навколо.

– абсолютно байдуже до того, що відбувається навколо. Як билинка при дорозі (в полі) – бути у складних обставинах, почуватися беззахисно.

– бути у складних обставинах, почуватися беззахисно. Як цвіту в городі – використовується для позначення великої кількості людей.

"Квітучі" фразеологізми: дивіться відео

І це не повний перелік висловів, де зазначені квіти, дерева, трави та навіть городина та садовина. А тому підшукайте свої та використовуйте їх у мовленні для влучної та цікавої розмови.