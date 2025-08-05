"Цвісти і пахнути": які ще компліменти можна зробити квітучими фразеологізмами
- В українській мові існують фразеологізми з порівняннями до рослин, що символізують риси характеру, зовнішність чи поведінку.
- Такі вислови, як "цвісти і пахнути" або "життя – не ромашки і троянди", використовуються для компліментів чи опису життєвих ситуацій.
- Ці вислови можна використовувати для влучної та цікавої розмови, підкреслюючи народну мудрість та спостережливість.
В українській мові є чимало висловів, у яких згадуються різні рослини. Саме у такому творчому народному порівнянні вилилася народна мудрість.
Ось які "квітучі" вислови помітила мовознавиця @slovotvirna, про них розповідає 24 Канал.
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У яких фразеологізмах фігурують квіти?
Помічали, що в українській мові є чимало фразеологізмів, які мають порівняння з рослинами. Народна спостережливість та уява змогла порівняти людину та рослину, надавши певного символізму.
Люди помічали особливості кожної рослини та порівнювали їх з рисами характеру, зовнішності чи поведінкою.
А ще ці фразеологізми можна використовувати і як компліменти. Познайомтеся з ними й скажіть, який до вподоби вам:
- Цвісти і пахнути – бути красивим, здоровим, повним сил.
- Барвінком стелитися – має два значення: 1) лестити комусь; 2) залицятися до дівчини (те саме, що "ухаживать").
- Життя – не ромашки і троянди – в житті не все легко і красиво дається.
- Ув'янути душею – розчаруватися, засумувати, втратити надію.
- Розквітати як маківка влітку – проявляти свої найкращі риси.
- Калиновий цвіт – як дівоча доля – символізує красу, ніжність, але й скороминущість або життєві випробування.
- Життя як троянда – гарне, та з колючками – образне порівняння про складність і красу життя.
- Хоч трава не рости – абсолютно байдуже до того, що відбувається навколо.
- Як билинка при дорозі (в полі) – бути у складних обставинах, почуватися беззахисно.
- Як цвіту в городі – використовується для позначення великої кількості людей.
"Квітучі" фразеологізми: дивіться відео
І це не повний перелік висловів, де зазначені квіти, дерева, трави та навіть городина та садовина. А тому підшукайте свої та використовуйте їх у мовленні для влучної та цікавої розмови.