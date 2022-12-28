Працюють та русифікують дітей: хто може заборонити освітянину-колаборанту викладати

Досить гострим на сьогодні в Україні є питання подальшої долі освітян, які стали колаборантами. Зокрема, педагогічної.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтримує "очищення" системи української освіти від тих, хто погодився співпрацювати з окупантами. При цьому вважає, що такі люди не повинні вчити дітей. Однак позбавляти їх посади треба законно.

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Як звільнити освітянина-колаборанта

В Офісі освітнього омбудсмена нагадали, що звільнити та позбавити права викладати чи вчити може лише суд. При цьому встановити факт зради повинні також представники Феміди. Однак цей процес може бути доволі тривалим через завантаження судів. Натомість протягом цього часу колаборанти ще можуть отруювати мізки дітей та студентів.

Відтак Сергій Горбачов ініціював створення робочої групи, яка розроблятиме зміни до українського законодавства щодо відповідальності педагогів-колаборантів. Вони мають на меті перешкодити зрадникам вигравати європейські та міжнародні суди.

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Процедура звільнення

Якщо суд вже визнав вчителя колаборантом, стежити за тим, аби такі "освітяни" більше не викладали, мають органи з питань пробації. Проблемним є те, що зрадники-освітяни можуть працевлаштовуватися знову, а роботодавці не знають про рішення суду.

Якщо керівник закладу освіти отримав копію рішення суду щодо заборони вчити чи викладати певній особі, то має звільнити такого працівника. При цьому повідомити про це органи пробації. А засуджений працівник повинен сповіщати в установу про місце роботи і проживання чи їх зміну.