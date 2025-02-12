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Освіта Освіта за кордоном 25 українських вишів у світовому рейтингу кращих університетів: хто представляє Україну
12 лютого, 11:23
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25 українських вишів у світовому рейтингу кращих університетів: хто представляє Україну

Олеся Кух
Основні тези
  • До UI GreenMetric World University Rankings 2024 увійшли 25 українських вишів, переважно технічні.
  • Рейтинг базується на критеріях сталого розвитку, таких як енергетика, зміна клімату, управління відходами, транспорт та екологічна освіта.

До 15-го випуску рейтингу вишів, складеного UI GreenMetric World University Rankings 2024, ввійшли університети з України. Це, переважно, технічні виші, які обирали за низкою критеріїв.

Попри війну в країні та реформування освіти, українська виші демонструють високу якість надання освітніх послуг. Світовий рейтинг, у який ввійшли і наші університети, це демонструє, пише 24 Канал, посилаючись на UI GreenMetric

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Які місця посіли українські виші

У черговий щорічний світовий рейтинг університетів UI GreenMetric World University Rankings ввійшло 25 вишів з України. Університети обирали та оцінювали за наступними критеріями, які демонструють сталий розвиток:

  • середовище та інфраструктура,
  • енергетика і зміна клімату,
  • управління відходами,
  • водні ресурси,
  • транспорт,
  • екологічна освіта
  • наукові дослідження.

У рейтингу представлено 1477 університетів з 95 країн світу, для яких виставлені оцінки за кожним з критеріїв.

Українські виші не у 100 найкращих, але розташовані рівномірно у рейтингу таким чином:

Світовий рейтинг Ранг країни університет Загальний бал Оцінка SI Оцінка EC Оцінка WS Оцінка WR Оцінка TR Оцінка ED
210 1
Український національний лісотехнічний університет
Україна, Європа
7975 1175 1325 1500 700 1550 рік 1725 рік
323 2
Сумський державний університет
Україна, Європа
7435 950 1535 рік 1350 700 1325 1575 рік
448 3
Національний університет "Острозька академія".
Україна, Європа
6910 975 1485 рік 1425 350 1600 1075
629 4
Міжнародний Європейський університет
Україна, Європа
6260 1025 1425 900 700 1085 1125
701 5
НУ "Львівська політехніка".
Україна, Європа
5985 735 1250 975 250 1125 1650 рік
862 6
Західноукраїнський національний університет 
Україна, Європа
5335 815 1385 525 310 1075 1225
871 7
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Україна, Європа
5320 735 1235 825 450 1175 900
941 8
Харківський національний університет радіоелектроніки
Україна, Європа
4960 700 1160 675 350 975 1100
961 9
Київський національний університет технологій та дизайну
Україна, Європа
4860 690 1110 675 300 785 1300
987 10
УжНУ
Україна, Європа
4750 785 975 675 350 975 990
997 11
Львівський національний університет імені Івана Франка
Україна, Європа
4720 955 965 375 550 900 975
1026 12
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Україна, Європа
4570 525 650 1200 410 685 1100
1046 13
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Україна, Європа
4465 550 1010 450 310 1210 935
1112 14
Міжрегіональна академія управління персоналом
Україна, Європа
4100 690 900 300 210 600 1400
1169 15
Європейський університет
Україна, Європа
3805 610 800 525 210 785 875
1179 16
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Україна, Європа
3745 655 1200 225 170 610 885
1214 17
Кременчуцький
 національний університет імені Михайла Остроградського
Україна, Європа
3565 370 1035 375 20 775 990
1234 18
Національний університет водного господарства та інженерії природокористування
Україна, Європа
3430 475 785 600 160 785 625
1245 19
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, Європа
3365 660 685 375 170 850 625
1255 20
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Україна, Європа
3315 505 575 450 210 875 700
1259 21
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Україна, Європа
3300 645 675 450 210 735 585
1296 22
Херсонська державна морська академія
Україна, Європа
3070 465 575 525 20 660 825
1307 23
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Україна, Європа
3010 605 535 300 210 750 610
1332 24
Національний фармацевтичний університет
Україна, Європа
2855 575 650 225 120 585 700
1434 25
Тернопільський національний медичний університет
Україна, Європа
1920 425 190 300 20 810 175

Рейтинг українських вишів / таблиця UI GreenMetric

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Якщо ж ми винесемо окремо українські університети, то п'ятірка найкращих виглядає наступним чином:

1 місце – Національний лісотехнічний університет України (210 місце у світі).
2 місце – Сумський державний університет (323 місце у світі).
3 місце – Національний університет "Острозька академія" (448 місце у світі).
4 місце – Міжнародний Європейський університет (629 місце у світі).
5 місце – Національний університет "Львівська політехніка" (701 місце у світі).

Реформа вищої освіти триває, змінюється оснащення та матеріально-технічна база укрупнених вишів, а це вплине на якість освітніх послуг. І вже наступного року рейтинг може нас здивувати.