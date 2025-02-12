25 українських вишів у світовому рейтингу кращих університетів: хто представляє Україну

До 15-го випуску рейтингу вишів, складеного UI GreenMetric World University Rankings 2024, ввійшли університети з України. Це, переважно, технічні виші, які обирали за низкою критеріїв.

Попри війну в країні та реформування освіти, українська виші демонструють високу якість надання освітніх послуг. Світовий рейтинг, у який ввійшли і наші університети, це демонструє, пише 24 Канал, посилаючись на UI GreenMetric

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Які місця посіли українські виші

У черговий щорічний світовий рейтинг університетів UI GreenMetric World University Rankings ввійшло 25 вишів з України. Університети обирали та оцінювали за наступними критеріями, які демонструють сталий розвиток:

середовище та інфраструктура,

енергетика і зміна клімату,

управління відходами,

водні ресурси,

транспорт,

екологічна освіта

наукові дослідження.

У рейтингу представлено 1477 університетів з 95 країн світу, для яких виставлені оцінки за кожним з критеріїв.

Українські виші не у 100 найкращих, але розташовані рівномірно у рейтингу таким чином:

Світовий рейтинг Ранг країни університет Загальний бал Оцінка SI Оцінка EC Оцінка WS Оцінка WR Оцінка TR Оцінка ED 210 1 Український національний лісотехнічний університет Україна, Європа 7975 1175 1325 1500 700 1550 рік 1725 рік 323 2 Сумський державний університет Україна, Європа 7435 950 1535 рік 1350 700 1325 1575 рік 448 3 Національний університет "Острозька академія". Україна, Європа 6910 975 1485 рік 1425 350 1600 1075 629 4 Міжнародний Європейський університет Україна, Європа 6260 1025 1425 900 700 1085 1125 701 5 НУ "Львівська політехніка". Україна, Європа 5985 735 1250 975 250 1125 1650 рік 862 6 Західноукраїнський національний університет Україна, Європа 5335 815 1385 525 310 1075 1225 871 7 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Україна, Європа 5320 735 1235 825 450 1175 900 941 8 Харківський національний університет радіоелектроніки Україна, Європа 4960 700 1160 675 350 975 1100 961 9 Київський національний університет технологій та дизайну Україна, Європа 4860 690 1110 675 300 785 1300 987 10 УжНУ Україна, Європа 4750 785 975 675 350 975 990 997 11 Львівський національний університет імені Івана Франка Україна, Європа 4720 955 965 375 550 900 975 1026 12 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Україна, Європа 4570 525 650 1200 410 685 1100 1046 13 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Україна, Європа 4465 550 1010 450 310 1210 935 1112 14 Міжрегіональна академія управління персоналом Україна, Європа 4100 690 900 300 210 600 1400 1169 15 Європейський університет Україна, Європа 3805 610 800 525 210 785 875 1179 16 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Україна, Європа 3745 655 1200 225 170 610 885 1214 17 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Україна, Європа 3565 370 1035 375 20 775 990 1234 18 Національний університет водного господарства та інженерії природокористування Україна, Європа 3430 475 785 600 160 785 625 1245 19 Національний університет біоресурсів і природокористування України Україна, Європа 3365 660 685 375 170 850 625 1255 20 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Україна, Європа 3315 505 575 450 210 875 700 1259 21 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Україна, Європа 3300 645 675 450 210 735 585 1296 22 Херсонська державна морська академія Україна, Європа 3070 465 575 525 20 660 825 1307 23 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Україна, Європа 3010 605 535 300 210 750 610 1332 24 Національний фармацевтичний університет Україна, Європа 2855 575 650 225 120 585 700 1434 25 Тернопільський національний медичний університет Україна, Європа 1920 425 190 300 20 810 175

Рейтинг українських вишів / таблиця UI GreenMetric

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Якщо ж ми винесемо окремо українські університети, то п'ятірка найкращих виглядає наступним чином:

1 місце – Національний лісотехнічний університет України (210 місце у світі).

2 місце – Сумський державний університет (323 місце у світі).

3 місце – Національний університет "Острозька академія" (448 місце у світі).

4 місце – Міжнародний Європейський університет (629 місце у світі).

5 місце – Національний університет "Львівська політехніка" (701 місце у світі).

Реформа вищої освіти триває, змінюється оснащення та матеріально-технічна база укрупнених вишів, а це вплине на якість освітніх послуг. І вже наступного року рейтинг може нас здивувати.